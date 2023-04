Oßmannstedt/Oberroßla: Am Wochenende ist Maibaumsetzen

Oberroßla/Oßmannstedt. Weitere Informationen zum Maibaumsetzen im Altkreis Apolda – speziell zu Oßmannstedt und Oberroßla.

An dieser Stelle gibt es eine Ergänzung und eine Korrektur zu unserer Übersicht mit den Terminen vom Maibaumsetzen im Altkreis Apolda. Bereits am 29. April – nicht erst am 30. April – findet in Oßmannstedt die traditionelle Veranstaltung statt. Organisiert wird diese durch die Vereinsgemeinschaft aus Feuerwehrverein, Sportverein und Kirmes-und Trachtenverein. Start ist am Samstag, um 15 Uhr, am Backhausteichplatz.

Für das Maibaumsetzen in Oberroßla, welches am Sonntag, 30. April, unweit des Volkshauses stattfinden soll, noch folgender Hinweis: Die durch den Kirmesverein organisierte Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, es gibt musikalische Unterhaltung und außerdem ist für das leibliche Wohl gesorgt.