Paketbote stiehlt teure Uhr aus einem Flur in Oberroßla

Oberroßla. In Oberroßla im Weimarer Land hat ein Paketbote eine Smartwatch gestohlen. Die Polizei konnte den Mann stellen.

Der Auslieferer eines Paketdienstes hat in Oberroßla eine Smartwatch – eine mit vielen modernen, digitalen Funktionen versehene Armbanduhr – gestohlen. Durch sofortige Fahndungs- und Ermittlungsschritte wurde der mutmaßliche Dieb nach Angaben der Polizei gestellt und die vermisste Uhr bei ihm gefunden.

Der 34 Jahre alte Mann habe am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, Pakete in der Goethestraße ausgeliefert. Hierzu sei er durch die geschlossene, aber nicht verschlossene Hintertür eines Hauses gegangen und habe dort die Sendungen abgelegt. Dabei habe er die Smartwatch mitgenommen, welche am Ladekabel auf einer Kommode im Hausflur gelegen habe.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.