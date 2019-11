Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parken für Anwohner nicht geplant

In der jüngsten Stadtratssitzung wollte Karsten Müller Folgendes von der Stadt wissen: Bewegt sich in Sachen Anwohnerparken endlich etwas oder wird der Stadtrat – in seiner unendlichen Weisheit und Güte – eine Entscheidung im Interesse der Anwohner treffen?

Dazu gab Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand diese Antwort: „Der Stadtrat hat am 10. April 2019 die Fortführung der gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung in der Stadt beschlossen. Diese sieht die Einführung des Anwohnerparkens nicht vor. In der Begründung zu der Beschlussvorlage habe ich vorgetragen, dass die mögliche Einführung des Anwohnerparkens nach gesamtheitlicher Betrachtung sowohl Vor- und Nachteile bringen würde. Die Verwaltung hat seit der Einführung der gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung bereits mehrfach Überlegungen zum Anwohnerparken angestellt. Der Bedarf hierfür ist in bestimmten Bereichen der Stadt durchaus gegeben, allerdings zieht das Ausweisen von Anwohnerparkzonen Verdrängungen in andere Bereiche nach sich, die ebenso wieder für Engpässe sorgen würden.

Zudem sind die angestrebten Verbesserungen letztendlich abzuwägen mit den erforderlichen Voraussetzungen und Aufwendungen.

Ungeachtet des Verwaltungsaufwandes und der Gebühren für die Erteilung von Anwohnerparkberechtigungen wäre beispielsweise auch ein erheblicher Beschilderungsaufwand erforderlich. Ausgehend von der aktuellen Beschlusslage ist deshalb derzeit nicht absehbar, ob und ggf. wann mit der Einführung des Anwohnerparkens gerechnet werden kann.“