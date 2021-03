Petri Segen für Putztag in Bad Sulza

Am Samstagmorgen, gegen 9.30 Uhr startete der vom Ortschaftsrat organisierte Putztag in der Kurstadt Bad Sulza vor dem Weintor am Gradierwerk.

Bad Sulza Zwischen Sturm, Hagel und Regen blieb während des Putztages in Bad Sulza für rund 40 Teilnehmer das Wetter schön

Etwa 40 Freiwillige kamen am Samstagvormittag am Weintor in Bad Sulza zusammen, um mit Mülltüten und Greifern bewaffnet zu werden und in Kleinstgruppen verschiedene Routen abzulaufen. Neben Stadträten nahmen auch Kinder und Jugendliche der "Alten Post" in Bad Sulza teil. Petrus schien die Aktion zu gefallen. Blauer Himmel und Sonne begleitete den etwa zwei Stunden dauernden Putztag, welcher vom Ortschaftsrat organisiert wurde. Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich (parteilos) kündigte eine Bilanz der Müllsammelaktion an.