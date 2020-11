Pfiffelbach bekommt Ersatz für 40 Jahre altes Fahrzeug

Für Pfiffelbachs Wehrleiter Sebastian König und seine Mitstreiter ging Anfang Oktober eine anstrengende Zeit zu Ende. Fast eineinhalb Jahre hatte ein fünfköpfiges Team den detaillierten Auftrag für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Ortschaft Pfiffelbach ausgearbeitet. Was für den Laien kaum vorstellbar ist, zeigte sich im Detail als echte Mammutaufgabe.

Die konnte nun am 8. Oktober mit der finalen Auftragsvergabe an die Firma Rosenbauer Feuerwehrgeräteherstellung im Vertriebszentrum in Luckenwalde abgeschlossen werden.

Ein kurzer Blick zurück: 2019 hatte sich der Landgemeinderat für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Wehr in der Ortschaft Pfiffelbach ausgesprochen und einen entsprechenden Förderantrag beim Landesverwaltungsamt eingereicht. Der wurde Ende Juni dieses Jahres mit einer Summe von 80.000 Euro bewilligt.

Mit Blick auf das 2020 verabschiedete Feuerwehrkonzept der Landgemeinde, wird dem Stützpunkt in Pfiffelbach unter anderem eine zentrale Bedeutung in der Einsatzbereitschaft im nordöstlichen Ausrückbereich zugesprochen. Einerseits wegen der zentralen Lage, aber auch wegen der strukturellen Faktoren: Schule, Kindergarten und Agrargesellschaft galten als Objekte mit erhöhtem Brandschutzbedarf.

Mitte vergangenen Jahres bildetet sich in Vorbereitung der Auftragserteilung eine Gremium, dass die feuerwehrtechnischen und ortsspezifischen Anforderungen an ein neues Fahrzeug ausarbeiten sollte. Unzählige Stunden, Tage und Wochen für Beratungen, Telefonate, Gespräche mit der Verwaltung und den Herstellern gingen dabei ins Land.

Aufgeteilt ist der Auftrag für das neue Fahrzeug in drei gesonderte Lose: Fahrgestell, Aufbau und Beladung. Unterm Strich beläuft sich der Wert der Anschaffung auf 403.888.38 Euro. Damit liegt die Investition für die Landgemeinde knapp 20.000 Euro über dem ursprünglich anvisierten Wert.

„Ich bin meinem Team und der Verwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit und den intensiven Diskussionen sehr dankbar, die nun in einer gemeinschaftlichen Entscheidung endete“, erklärt Wehrleiter Sebastian König. Sein persönlicher Dank richtet sich am Ende auch an Marco Erfurth von der Abteilung Brandschutz im Landratsamt Apolda, der die Arbeit mit seinem Fachwissen in den letzten Monaten oft und gerne als Freundschaftsdienst unterstützt hatte.

Bis das neue Fahrzeug, ein LF 10 mit 2000 Liter Wasserreserve, in Pfiffelbach stehen wird, werden noch einmal gut 14 Monate vergehen. Ende Oktober wurden die letzten Einbaugespräche mit dem Hersteller abgeschlossen. Insgesamt sieben Firmen haben bei der europaweiten Ausschreibung anfänglich ihr Interesse gezeigt, allerdings hatte am Ende mit der österreichischen Firma Rosenbauer nur ein Hersteller auch tatsächlich ein Angebot abgegeben.

Ein genauer Liefertermin für das neue Fahrzeug steht freilich derzeit noch nicht fest. Gleichwohl sind aber die Tage des alten TLF 16-25 damit gezählt. Allein einige Aufbauten wie die neu angeschaffte Pumpe, die Atemschutzgerätetechnik und die Funkgeräte werden mit der Auslieferung des neuen Schmuckstückes beibehalten und umgebaut.

Auch für das alte Fahrzeug gibt es bereits Pläne. Weil dies nun mehr als 40 Jahre auf dem Buckel hat, soll es über die bundeseigene Zollplattform verkauft werden. Sollte dies nicht gelingen, ist man in der Verwaltung sicher, es auch über diverse Kleinanzeigen-Portale an einen neuen Besitzer bringen zu können.