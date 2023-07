Pfiffelbacher Waldkirmesgottesdienst beansprucht Lachmuskeln

Pfiffelbach. Was der biblische Text vom Wunder des Fischfangs mit einem Kirmesverein zu tun hat, erfuhren die Besucher des Pfiffelbacher Waldkirmesgottesdienstes.

Zum Auftakt der diesjährigen Waldkirmes feierte der Pfiffelbacher Waldfestverein mit der Gemeinde Kirmesgottesdienst in der Trinitatis-Kirche. Pfarrer i.R. Dietmar Hauser sprach in seiner Predigt von Parallelen zwischen den Aktivitäten der Jünger Jesu und von Mitgliedern eines Kirmesvereins: „Du wirst dich um Menschen kümmern“, habe Jesus zu Simon gesagt. Und genau das tue ein Kirmesverein – er kümmere sich um Menschen im Ort, organisiere Feste und Veranstaltungen, so Pfarrer Hauser.

Auch einen Sketch, der dies verdeutlichen sollte, hatte der Pfarrer vorbereitet. Dieser war ein Gespräch eines älteren Ehepaars nach durchfeierter Kirmesnacht: Sie, obwohl die ganze Nacht durchgetanzt, fit und munter, ihr Gatte noch schwer gezeichnet von fünf Pflichttänzen und den Begleitbieren. Nach einem Schlagabtausch über tänzerische Fähigkeiten, Ernährung und Bewegung einigen sie sich auf einen Kompromiss – gutes Essen, dafür ein Tänzchen mehr.

„Darum geht es doch im Leben – aufeinander zugehen, zuhören, sich auch mal aushalten und nicht gleich davonlaufen“, meinte Gottesdienstbesucherin Susanne Knaack im Nachhinein.