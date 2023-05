Pfingsten ist in Wersdorf wieder Preisskat angesagt

Wersdorf. Einladung zum nächsten Preisskat in der Gaststätte „Zur Erholung“ sowie Ergebnisse vergangener Veranstaltung.

Am Pfingstmontag, den 29. Mai ist wieder Preisskat in der Gaststätte „Zur Erholung“ in Wersdorf, teilt Gastgeber Michael Hüttig mit sowie die Ergebnisse der letzten Veranstaltung am 14. Mai. Dort siegte in der Gesamtwertung Hartmut Stötzer aus Grießheim mit 2824 Punkten vor Gerhard Keil aus Tonndorf und Mario Betker aus Eisenach. In der Einzelwertung schaffte es Gerhard Keil mit 1649 auf Platz 1 vor Franz Hüttig und Hartmut Stötzer.