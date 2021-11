Pflanzaktion in Mattstedt

Mattstedt. Die CDU Ilmstraße-Weinstraße pflanzt am 27. November 100 Bäume.

Zu einer Pflanzaktion von 100 Bäumen kommt es am 27. November ab 9.30 Uhr in Mattstedt. Dazu treffen sich Mitglieder der CDU Ilmtal-Weinstraße und der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss am Teichplatz vor der Kirche. Ein Spaten sei mitzubringen, heißt es vorab. Wer mit bei der Aktion dabei sein möchte, sollte sich unter buero@thomas-gottweiss.de anmelden, heißt es.