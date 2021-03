Zur Bauanlaufberatung am Donnerstag kam auch die Freileitung der Telekom zur Sprache, die in die Erde wandern könnte.

Piffelbach: Am Gasselberge wird in die Kur genommen

In Vorbereitung auf den grundhaften Ausbau der Straßenzüge Am Gasselberge und Apoldaer Straße in Pfiffelbach trafen sich am Donnerstag die beteiligten Baufirmen, Planer und Gemeindevertreter zur finalen Abstimmung vor Ort. Ab Montag, 29. März, soll die Maßnahme dann unter Vollsperrung beginnen. Gemeinsam wollen hier Landgemeinde und Wasser GmbH Apolda neue Kanäle im Trennsystem, Straßenoberflächen und Nebenanlagen ausbauen.