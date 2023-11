Pittiplatsch kommt nach Apolda

Apolda. Der Kartenvorverkauf für einen Theaterauftritt von Pittiplatsch und seinen Freuden in Apolda hat begonnen.

„60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 im ‘Abendgruß’ des Sandmännchens vergangen. Zu aller Freude treibt er aber nach wie vor seinen Unfug. Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf Tournee“, heißt es in der Ankündigung der Tour von „Pittiplatsch“, die am Sonntag, dem 19. November, auch in der Apoldaer Stadthalle Station macht.

Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon reise der kleine Kobold in seiner Bühnenshow, und zu den Fahrgästen zählen unter anderem die Freunde Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster (sie hätten versprochen, sich nicht zu zanken), der Mischka-Bär und natürlich Hund Moppi.

Lieder und Sketche stünden im Mittelpunkt der einstündigen Show mit den Fernsehlieblingen.

Gespielt werden die Szenen mit den original Puppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin.

Der Kartenvorverkauf findet über die Apoldaer Tourist-Information (Telefon: 03644/650100), über www.eventim.de, www.reservix.de sowie alle bekannten Vorverkaufsstellen statt.

Die Vorstellung am 19. November beginnt um 10.30 Uhr.