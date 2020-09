Mit der Erneuerung der Aschenbahn hat die Sanierung des Sportplatzes in Bad Sulza begonnen. Gemeindemitarbeiter entfernten Unkraut am Bahnrand und füllten die Bereiche auf. Nach den Plänen der Stadt sollen nun für etwa 12.000 Euro die Weitsprung- und Volleyball-Anlagen erneuert werden. Auch müsse ein Wasserschaden am Sportlerheim behoben werden.