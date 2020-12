Das Claas-Gelände am Rande von Buttelstedt soll ein neues Layout bekommen.

Krautheim. Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg gibt grünes Licht.

Nach dem Bauausschuss hat nun auch der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg grünes Licht für die Umgestaltung des Claas-Firmengeländes in Buttelstedt gegeben. Es war eine der kürzesten Sitzungen der bisherigen Legislatur: Für den öffentlichen Teil benötigten die Ratsmitglieder am Donnerstagabend im Krautheimer Bürgerzentrum nicht mehr als 20 Minuten.