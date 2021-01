Polizei Apolda ermittelt zu Sachbeschädigungen zum Jahreswechsel

In der Silvesternacht wurden in Apolda-Nord ein Briefkasten der Deutschen Post am Glockenhofcenter sowie eine Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses im Ernst- Thälmann-Ring absichtlich durch Pyrotechnik beschädigt, meldet die Polizei. Die Täter sind bisher unbekannt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Im Zeitraum vom 31. Dezember, 15 Uhr, bis 1. Januar, 20 Uhr, haben bisher unbekannte Täter mehrere Verkehrszeichen und -einrichtungen wie Warnbaken, Leitpfosten, Wegweiser, Durchfahrt-verboten-Schild aus den Verankerungen gerissen. Dadurch entstand zum Teil Sachschaden. Die PI Apolda hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum vom 31. Dezember, 12 Uhr, bis zum 2. Januar, 11.10 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einer Bierflasche die Fensterscheibe einer Physiotherapie-Praxis in der Robert-Koch-Straße in Apolda eingeworfen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt jeweils die Polizeiinspektion Apolda entgegen.