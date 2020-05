Apolda/Eisenberg. Im Weimarer Land und im Saale-Holzlandkreis führte die Polizei am Montag und Dienstag Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Schnellste fuhr doppelt so viel als erlaubt.

Polizei ermittelt zahlreiche Temposünder bei mehreren Kontrollen

Bereits am Montagmorgen hatte die Polizei in Apoldas August-Bebel-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle in der Nähe von einem Kindergarten eingerichtet. Bei der gut sechs Stunden dauernden Kontrolle passierten 586 Fahrzeuge die Messstelle. 22 davon waren schneller als die hier erlaubten 30 km/h unterwegs. Der Schnellste wurde mit 53 km/h gemessen. Denjenigen sowie einem weiteren Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Die 20 anderen müssen mit einem Verwarngeld in maximaler Höhe von 55 Euro rechnen.

Am gleichen Tag führte die Polizei in der Neustädter Straße in Hummelshain eine Kontrolle durch. Im Vorfeld hatten Anwohner sich darüber beschwert, dass hier des Öfteren zu schnell gefahren wird. Bei der ebenfalls gut sechsstündigen Geschwindigkeitskontrolle fuhren von 162 Fahrzeugen insgesamt 23 zu schnell. Statt der hier erlaubten 50 km/h passierte der Schnellste den Kontrollpunkt mit 79 km/h. Gegen diesen und vier weiteren Verkehrsteilnehmern laufen nun Bußgeldverfahren, zwei davon werden laut Polizei in einem Fahrverbot enden. Den anderen „Geschwindigkeitsüberschreitern“ drohen Verwarngelder in Höhe von bis zu 55 Euro.

Am Dienstag wechselte die Polizei in den Saale-Holzlandkreis und richtete dort an gleich zwei Orten Kontrollstellen ein. Zum einen am Vormittag in der Geraer Straße in Eisenberg und am Nachmittag in Frauenprießnitz in der Eisenberger Straße.

An beiden Messstellen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. In Eisenberg passierten an diesem Tag insgesamt 549 Fahrzeuge den Kontrollpunkt, wovon 43 zu schnell waren. Sieben Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, drei von ihnen dürfte ein Fahrverbot erwarten.

Auf Hinweise von Anwohnern reagierte die Polizei schließlich auch mit ihrer Kontrolle in Frauenprießnitz. Nach sechs Stunden waren 251 Fahrzeuge kontrolliert. Der Schnellste wurde hier mit 101 km/h gemessen. Auf diesen Verkehrsteilnehmer sowie fünf weiteren droht nun ein Fahrverbot. Vier weitere müssen mit einem Bußgeldverfahren im höheren Bereich rechnen. Von insgesamt 20 Fahrern wird ein Verwarngeld eingefordert.