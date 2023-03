Polizei erwischt Langfinger bei Einbruch in Apolda

Ein Dieb versuchte am Montag bereits zum vierten Mal in ein Geschhäft in Apolda einzubrechen. (Symbolbild)

Apolda. Ein Unbekannter wollte am Montag bereits zum vierten Mal in einen Baustoffhandel in Apolda einbrechen. Doch diesmal tappte er in eine Falle.

Ein Unbekannter versuchte am Montag in einen Baustoffhandel in Apolda einzubrechen. Zuvor gelang es dem Dieb bereits drei Mal, sich an der Kasse des Geschäfts zu bedienen.

Laut Angaben der Polizei bemerkten die Besitzer ein offenes Fenster in den Toilettenräumen und vermuteten, dass der Täter erneut zuschlagen würde. Gegen 21.30 Uhr stieg der Dieb tatsächlich durch das Fenster und begab sich direkt zum Kassenraum.

Dort wurde der Mann auf frischer Tat ertappt. Es handelte sich um einen regelmäßigen Kunden des Geschäfts. Bei den drei vorangegangenen Diebeszügen erbeutete er insgesamt etwa 10.000 Euro.

