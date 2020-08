Polizei- und Rettungskräfteeinsatz in Apolda

Ein 20-Jähriger drohte sich am damit, sich umzubringen. Dazu wollte er sich aus einem Fenster der Gemeinschaftsunterkunft in der Lessingstraße stürzen. Daraufhin erfolgte am Freitagabend gegen 23 Uhr in Apolda ein Polizei- und Rettungskräfteeinsatz, bei dem die Feuerwehr auch ein Sprungtuch unterhalb des Fensters positionierte. Der Betroffene konnte trotz mehrfacher Ansprache nicht von seinem Vorhaben abgebracht werden.

Da der Mann aus Eritrea ein Messer in der Hand hielt, überwältigten ihn kurz darauf Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes. Hierbei wurde niemand verletzt. Nach Begutachtung durch einen vor Ort befindlichen Notarzt, konnte der Eritreer in der Gemeinschaftsunterkunft verbleiben. Der Einsatz war gegen 5 Uhr beendet.

Mit LKA und Hubschrauber: Großfahndung im Kreis Sömmerda und Unstrut-Hainich-Kreis

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/