Apolda. Auf der Flucht vor der Polizei hat sich in Apolda ein mutmaßlicher Erpresser schwer verletzt.

Polizeieinsatz nach Erpressung in Apolda: Mann flüchtet und verletzt sich schwer

Am frühen Freitagabend gab es in Apolda eine Erpressung. Dabei soll der 33-jährige Täter in seiner eigenen Wohnung eine Frau und einen Mann gewaltsam sowie mit der Drohung, eine Waffe einzusetzen, um Geld erpresst haben. Nachdem der Täter das Bargeld erhielt, verließen die beiden Bedrohten dessen Wohnung und meldeten sich bei der Polizei.

Mann verletzt sich bei Flucht schwer

Diese begab sich sofort zur Wohnung des Mannes. Nachdem die Wohnungstür geöffnet wurde, flüchtete der Täter über den Balkon. Dabei verletzte er sich offensichtlich das erste Mal, denn er wurde noch liegend unter dem Balkon gesichtet. Als die Beamten ihn nacheilten, stand er auf und setzte erneut zur Flucht an. Diesmal überwand er eine 4 Meter hohe Mauer zum Nachbargrundstück und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Klinikum gebracht werden musste.

