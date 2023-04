Polizisten vollziehen in Apolda mehrere Haftbefehle

Apolda. Die Polizei hat am Montagabend in Apolda Haftbefehle gegen zwei Männer realisiert. Einer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizisten haben am Montag, gegen 18.30 Uhr, in Apolda drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen einen 35-jährigen Apoldaer realisiert. Laut Polizei trafen die Beamten den Mann in seiner Wohnung an. Der Mann habe die geforderten Geldstrafen beglichen und somit eine Haft abgewendet.

In der Wohnung des 35-Jährigen habe sich eine weitere polizeibekannte Person aufgehalten. Bei beiden Männern seien im Zuge einer Personenkontrolle geringe Mengen von Marihuana gefunden worden. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen, teilt die Polizei mit.

Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera gegen einen 43-Jährigen ist gegen 22.30 Uhr vollstreckt worden. Der Betroffene habe die geforderte Geldsumme nicht aufbringen können. Daher sei er für die nächsten 90 Tage in die Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht worden.

