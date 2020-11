Präsenzunterricht könnte ab Dienstag in Apolda wieder starten

Weil an der Pestalozzischule in Apolda eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befinden sich seit Donnerstag Schüler einer zehnten Klasse und insgesamt acht Lehrer der Realschule mit insgesamt 364 Schülern in häuslicher Quarantäne. Für Schulleiter Andreas Bunge keine einfache Situation, denn nicht nur er selbst ist von der Quarantäne betroffen, sondern auch sein Stellvertreter. Zumal die Kollegen wegen ihres Wohnortes von vier verschiedenen Gesundheitsämtern betreut werden und damit auch vier unterschiedlichen Quarantäneanweisungen für die Dauer der Maßnahme unterworfen sind. Noch gestern wartete Bunge auf die einzelnen Reaktionen aus den Ämtern, um für die kommende Zeit sicher planen zu können.

Dass in diesem Punkt die aktuellen Bauarbeiten quasi in die Karten spielen, ist Glück im Unglück. Denn für den heutigen Freitag und den kommenden Montag hat die Schule bereits zwei der variablen freien Tage eingeplant, weil gerade Arbeiten an der Elektroanlage stattfinden. Damit bleibt der Schulleitung, die auch in der Quarantäne arbeitsfähig bleibt, Luft für die Ausarbeitung einen Stundenplanes für die kommenden Tage.

Nach derzeitigem Stand könnte ab Dienstag wieder der Präsenzunterricht für alle Klassenstufen starten. Gleichwohl man auch auf den Distanzunterricht für einzelne Teile gut vorbereitet ist. „Wir fahren seit Schuljahresbeginn, dank Klassenumstellungen und einem Hygienekonzept, so oder so in einigen Bereichen in Stufe Gelb und konnten so bis jetzt zu 100 Prozent den Präsenzunterricht sicherstellen“, erklärt Bunge. Zu den Maßnahmen zählen nicht nur ein Einbahnstraßensystem im Schulhaus, sondern auch getrennte Pausenzeiten und Hofbereiche für die einzelnen Klassenstufen, Kontaktminimierung oder versetzte Unterrichtszeiten.