Preisverleihung im Eiermannbau

Apolda. Die Stiftung Wüstenrot und die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen laden zur Preisverleihung nach Apolda ein.

Die Wüstenrot Stiftung sucht mit ihrem nunmehr 5. Wettbewerb „Land und Leute“ nach neuen Wohn-, Arbeits- und Kreativorten auf dem Land und wird am kommenden Freitag, dem 7. Juli, um 18 Uhr im Apoldaer Eiermannbau im Veranstaltungssaal die diesjährige Preisverleihung vornehmen, teilte die Stiftung jetzt mit.

18 Beiträge von insgesamt knapp 200 Einreichungen seien noch im Rennen. „Sie zeigen, wie Landbewohner mit Tatkraft und Ideenreichtum digitale Möglichkeiten nutzen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung Am 7. Juli würden die besten Ideen und Projekte im Rahmen des Stadt-Land Forums, das die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen und die Wüstenrot Stiftung am Eiermannbau in Apolda ausrichten, prämiert.

Der Eintritt ist frei, für Kulinarisches und einen musikalischen Rahmen ist ebenfalls gesorgt.