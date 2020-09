Premiere: Eberstedter Mühlenrauschen

Saso Avsenik & seine Oberkrainer treten am Sonntag ab 15 Uhr in Eberstedt auf.

Der Eberstedter Musiksommer steuert am kommenden Wochenende auf seinen diesjährigen Höhepunkt zu. Los geht es an diesem Freitag mit handgemachter Musik von Neza Torkar zum Mühlenabend mit Unterhaltungsmusik aus Pop, Rock, Tango, Folk und Klezmer. Am späteren Abend übernimmt dann DJ Gabri.