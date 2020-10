Produktionsstandort für knapp 2,5 Millionen Euro erweitert

Es ist ein hart umkämpfter Markt. Dennoch behauptet sich das mittelständische Unternehmen Dr. Thiel - Planen und Netze aus Apolda seit nunmehr 25 Jahren mit Bravour in seinem Segment. Dass der Jahrestag im April nicht groß gefeiert werden konnte, lag einmal mehr an der Corona-Pandemie.

Obwohl das Unternehmen in diesem Jahr neben dem silbernen Jubiläum ein weiteres Ereignis zu feiern hat. Denn nach mehr als einem Jahr Bauzeit, ging unlängst in der neue Halle im hinteren Teil des Firmengeländes in Heusdorf die Produktion an den Start. Rund 2,5 Millionen Euro investierte das Unternehmen in den Neubau. Dessen Herzstück ist eine vollautomatische Anlage, die Netze und Planen konfektioniert. Planung sowie Bau hatten mehr als zwei Jahre gedauert. Ein deutsches Maschinenbauunternehmen hatte sich der Aufgabe angenommen, eine Anlage nach den Wünschen der Thüringer zu entwerfen. Entstanden ist ein Prototyp, der in anderer Form so nur in Asien oder Südamerika zu finden ist. „Seit mehr als 17 Jahren wurde eine solche Anlage nicht mehr innerhalb Europas ausgeliefert. Jetzt steht eine im Herzen Deutschlands“, so Johannes Thiel nicht ohne Stolz.

Der Vorteil der neuen Anlage: Das Unternehmen kann in kürzerer Zeit mehr Anfragen bedienen. Allein die schnelle Lieferkette garantiert in diesen Tagen den Vorsprung vor der asiatischen Konkurrenz. Denn an einem Markt, an dem es mitunter um Cent-Beträge geht, ist Schnelligkeit der entscheidende Faktor. Abgesehen von Sonderwünschen bedient das Unternehmen seine Kunden innerhalb von 24 Stunden, berichtet Florian Thiel. Rund 100 Pakete und zehn Paletten mit den Produkten verlassen derzeit täglich das Firmengelände in Heusdorf.

Neben der neuen Anlage beherbergt die 1600 Quadratmeter große Produktionshalle auch ein größeres Lager für Standardplanen und -netze, die von Apolda in ganz Deutschland und ins nähere Ausland geliefert werden.

Dass sich die geschützte Marke Dr. Thiel über die Jahre in der Branche zweifelsohne einen Namen gemacht hat, schlägt sich auch im deutschen Marktanteil von über 60 Prozent nieder. Dank des breiten Spektrums im Sortiment bedient man von Apolda aus mittlerweile nicht nur Unternehmen aus der Bau- und Abfallbranche, sondern auch Privatkunden, die etwa für Terrasse oder Pool eine adäquate Abdeckung brauchen. In den vergangenen Monaten hat diese breite Aufstellung für eine stetige Produktion während Corona gesorgt, weil vermehrt Bestellungen von Privatkunden eingingen, während Aufträge der Industriekunden kurzzeitig zurück gingen.

obwohl man derzeit auf mehr als 30.000 Bestandskunden verweisen kann, will man dank der neuen Anlage, weitere Märkte in Europa bedienen. Deshalb ist das Heusdorfer Unternehmen ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die das derzeit über 40-köpfige Team weiter verstärken. Neben Sattlern und Nähern ist laut Florian Thiel jeder willkommen, der ein geschicktes Händchen hat.