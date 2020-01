Projekt auf breiten Schultern zum Erfolg geführt

Für eine lebenswerte Gemeinde packen die Willerstedter regelmäßig selber an. Das jüngste Beispiel für den guten Zusammenhalt im Ort zeigt sich im Jugendzimmer in der alten Schule. Das erstrahlt seit einigen Tagen in Teilen nach einer umfangreichen Sanierung wieder im neuen Glanz und mit einer neuen Raumanordnung.

Angeregt hatten das die Jugendlichen vor etwa einem Jahr. Damals gingen sie auf Ortschaftsbürgermeister Ronny Osius zu. Der Haushalt für das Jahr war allerdings bereits beschlossen, Gelder für eine Sanierung aber nicht eingeplant. Also wurde nach geeigneten Partnern gesucht, die mit anpacken können. Dank vieler Sponsoren und fleißiger Hände wurden aus den ehemaligen beiden Toilettenräumen ein Sanitärraum und eine Küche. So unterstützte die Firma PR-Wohnraumgestaltung das Vorhaben mit 70 Quadratmetern Gipskarton, der örtliche Baustoffhandel steuerte die Spachtelmasse bei und die Firma Türenheld drei neue Innentüren. Hausmeisterservice Rauch, Fliesenleger Dirk Seidemann und Elektrotechniker Henry Zaubitzer übernahmen die Arbeiten an den sanitären Einrichtungen, Fliesen bzw. an der Elektroanlage. Zudem bekam das Projekt unermüdliche Hilfe von Mario Dennstedft, Lars Wilhelm, Sören Reimann und Ronny Osius.

Im neuen Glanz erstrahlt die Küche im Jugendzimmer Willerstedt. Foto: Ronny Osius

Aber auch die Jugendlichen packten kräftig mit an und halfen beim Abriss von alten Trennwänden, in den Sanitäreinrichtungen und an den Türen. Für die neue Kücheneinrichtung griffen die Mitglieder des Feuerwehrvereins dem Projekt unter die Arme und legten Geld für die neuen Möbel zusammen. Zur Einweihung am vergangenen Samstag kamen rund 40 Gäste, die sich in den sanierten Räumlichkeiten umschauten.

Für ein gutes Miteinander wünschte Ortschaftsbürgermeister Ronny Osius den Jugendlichen am Samstag viel Freude im neuen Heim: „Spielt zusammen, kocht zusammen, genießt die gemeinsame Zeit“