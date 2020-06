Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prozession zu Fronleichnam abgesagt

Anders als üblich wird die katholische Gemeinde in diesem Jahr das Fronleichnamsfest feiern. Zwar wurde am Donnerstag in der St. Bonifatius-Kirche zum Tag selbst zu einem Gottesdienst im kleinen Kreis geladen, allerdings wird die für Sonntag ursprünglich geplante Prozession vom Gotteshaus in der Stobraer Straße in Richtung Carolinenheim nicht stattfinden, erklärt Diakon Daniel Pomm auf Nachfrage.

So wird es lediglich im Pfarrgarten eine Zusammenkunft im überschaubaren Rahmen geben, diese wird aber nicht öffentlich sein. Fronleichnam gilt im katholischen Kirchenjahr als ein Hochfest mit dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird.