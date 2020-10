Ein Radfahrer hat sich am Sonntag in der Nähe von Apolda schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, fuhr der Radfahrer am Abend mit einem E-Bike auf der Straße aus Richtung Apolda in Richtung Zottelstedt.

Auf einem abschüssigen Teil der Straße sei er wohl auf Grund unangepasster Geschwindigkeit gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt.