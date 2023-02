Ralph Lenkert bietet Telefonsprechstunde an

Apolda. Am kommenden Dienstag können die Apoldaer ihre Fragen an Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert loswerden.

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke) bietet am kommenden Dienstag, dem 21. Februar, eine Sprechstunde für die Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises an.

Aus organisatorischen Gründen finde diese telefonisch in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer seines Apoldaer Wahlkreisbüros: 03644/5182345 statt, teilt die Mitarbeiterin seines Wahlkreisbüros Gudrun Kittel mit. Interessierte haben in dieser Zeit die Möglichkeit, ihre Anfragen zu aktuellen Themen seiner Arbeit im Bundestag anzubringen, aber auch Probleme und Vorschläge persönlich an ihn zu richten und mit ihm ins Gespräch zu kommen, heißt es in der Ankündigung der Sprechstunde.

