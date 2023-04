Rannstedt bekommt eine Festscheune und etabliert einen Bürgerstammtisch

Rannstedt. Neue Veranstaltungen und unter anderem der Bau einer Festscheune stehen in Rannstedt in diesem Jahr auf dem Plan.

Die erste Bürgerversammlung in Rannstedt nach der Fusion mit der Landgemeinde Bad Sulza stieß auf großes Interesse der Einwohner: Das Dorfgemeinschaftshaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) hat als eines der ersten Themen bestätigt, dass der Spielplatz und eine Festscheune im Ort errichtet werden, die erforderlichen Mittel wurden in dieser Woche durch den Stadtrat im Haushalt 2023 bestätigt.

Auch zahlreiche Bürgermeldungen hat es gegeben: Angesprochen wurden dabei unter anderem Themen zur Dauer der örtlichen Straßenbeleuchtung, des Winterdienstes und des Wegezustandes am „Ochsteich“. Hier hat der Bürgermeister Ortsbesichtigungen, eine Überprüfung der Machbarkeit und Abhilfe zugesichert.

Erster Bürgerstammtisch bespricht mehr Austausch und neue Veranstaltungen

Im Anschluss an den offiziellen Teil hat der Burschenverein Rannstedt Bratwurst und Getränke in geselliger Runde ausgereicht. Die dabei geführten Gespräche setzten sich in einem ersten Bürgerstammtisch fort, den die Ortschaftsbürgermeisterin Sandra Titze (parteilos) mit ihren Podiumsgästen Beate Wiedemann, der Dorfkümmerin der Landgemeinde, und Heinz-Jürgen Kronberg (CDU), dem Vorsitzenden des Vereins „Engagierte Landgemeinde Bad Sulza“, organisiert hatte.

Wiedemann hat dabei ihre Unterstützung als Dorfkümmerin zur Gemeinschaftsfestigung angeboten, etwa durch die Organisation von Lesungen, sportlichen Aktivitäten oder Bastelnachmittagen.

Der Verein „Engagierte Landgemeinde Bad Sulza“ hat es sich zum Ziel gemacht, die Vereine und ehrenamtlich tätigen Personen in der Landgemeinde zusammenzuführen. Ein Austausch für Dorf- und Heimatfeste soll angeregt werden. Kronberg hat dabei auch zugesichert, bei der Beantragung von Fördergeldern unterstützend mitzuwirken.

Sandra Tietze als Ortschaftsbürgermeisterin hörte den Vorschlägen aufmerksam zu. Sie möchte hier sehr gern unterstützend bei der Umsetzung der gemeinsam zu schmiedenden Pläne mitwirken. Sie betonte, dass die zu fällenden Entscheidungen gemeinsam mit den Bürgern Rannstedts getroffen werden sollten und wünscht sich eine starke Dorfgemeinschaft. Gemeinsam war man sich am Ende des Abends einig, dass der Bürgerstammtisch in Rannstedt weitergeführt werden soll.