Rasern droht ein trauriges Gesicht

Ilmtal-Weinstraße. Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße erfasst derzeit Daten des fließenden Verkehrs an der Kreuzung des Ilmradweges in der Poche

Derzeit in der Auswertung stehen die Daten der gemeindeeigenen Geschwindigkeitstafel, die über einen längeren Zeitraum in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Oßmannstedt gesammelt wurden. Seit Jahren fordern die Anwohner hier eine 30er-Zone. Die nun erhobenen Daten könnten darüber Auskunft geben, wie sich der Verkehr in der Straße im realen Alltag verhält. Wie Bürgermeisterin Katrin Wörpel am Montag in der Sitzung des Gemeinderates erklärt, wird man das Thema nach der Analyse noch einmal aufgreifen.