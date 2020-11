Rastenberg als Naturstadt ausgezeichnet

„Ich sehe sie schon", sagt Bodo Steguweit und meint künftige Blühwiesen in Rastenberg. Das ist weit nach vorn geschaut, denn erst gestern (Mittwoch) ist Rastenberg in einer dezentralen Auszeichnungsveranstaltung zu einer von bundesweit 40 Siegerstädten im Wettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ gekürt worden. Das bringt 25.000 Euro über das Bundesamt für Naturschutz aus den Töpfen des Bundesumweltministeriums und Projektbetreuung durch das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt".

332 Beiträge aus 310 Kommunen waren eingereicht und von einer Fachjury bewertet worden. Nun gratulierte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) per Videobotschaft und gab es einen, so Bürgermeisterin Beatrix Winter, „überraschend wertig gestalteten“ großen Scheck.

„Ich freue mich riesig“, so Winter, die seit Anfang Oktober Stillschweigen wahren musste. Das gelte um so mehr, als sich die Rastenberger eigentlich wenig Hoffnung gemacht hatten. „Wir sind ja auch so schon grün“, rechnete Winter damit, dass andere mit mehr Nachholbedarf sie ausstechen würden.

Doch es gab den Zuschlag. Die Ad-hoc-Projektgruppe aus Winter, Steguweit, Petra Kohlmann, Karsten Künzler und Frank Koch muss zwischen April und Juni die geforderte Projektskizze trotz der angesetzten „heißen Nadel“ überzeugend formuliert haben. Den Mitgliedern der Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg kam dabei zupass, dass sie eine bereits vor drei Jahren geborene Idee weiterentwickeln konnten. War es damals darum gegangen, ein „blühendes Band“ durch Rastenberg zu ziehen, so sollen nun innerhalb von zwei Jahren weitere Kleinflächen zu Blühwiesen, Insekteninseln, einer Reptilienburg, Lehr- und Lernorten sowie Biotopen und in Patenschaften gepflegt werden.

Erste Partner gibt es mit der Stiftung Finneck, der Agrargenossenschaft, einem Landschaftsbauunternehmen sowie Schulen bereits. Auch Bürger sollen zum Mitwirken gewonnen werden.

Winter hält es für möglich, das Projekt noch weiter auszudehnen. Es könnte quasi zur Keimzelle einer Beteiligung der Stadt Rastenberg – über die Allianz Thüringer Becken – an der (vielleicht) Sömmerdaer Landesgartenschau 2028 werden. Arbeitstitel in Anlehnung an ein historisches Rastenberger Postkartenmotiv: „Der schönste Weg zum Bad“.

Bis Januar soll der Grundvertrag über das Projekt stehen, noch im Winter mit der Umsetzung begonnen werden.

Den Anstoß zur Wettbewerbsbeteiligung hatte der Kölledaer VG-Chef Sebastian Goldhorn gegeben. Das war einfach. Er hat die Ausschreibungsmail weitergeleitet. Zur Auszeichnungsveranstaltung fehlte er aber. Entschuldigt. Er ist am Vortag Vater einer Tochter geworden.

