Raubüberfall bei Zwiebelmarkt in Apolda: Musiker wird gesamte Gage abgenommen

Apolda. Beim Zwiebelmarkt in Apolda wurde ein dort auftretender Musiker Opfer eine Raubüberfalls. Der bisher unbekannte Täter erbeutete die gesamte Gage des Mannes.

Am Sonntagabend kam es in Apolda, Am Lindenberg, zu einer räuberischen Erpressung. Ein 48-jähriger Apoldaer und Mitglied einer Musikband wurde auf dem Heimweg vom Zwiebelmarkt von einem Unbekannten aufgefordert sein Geld herauszugeben. Wie die Polizei informierte, wurde ihm dabei ein metallischer Gegenstand an den Hals gehalten. Unter Todesangst folgte er der Aufforderung und übergab seine Gage in Höhe von 700 Euro dem Täter. Der 48-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei Apolda sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 03644/5410 entgegen.

