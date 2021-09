Rauchhaus als Werbung für die Jugendfeuerwehr Bad Sulza und der Landgemeinde

Bad Sulza. Der Ortschaftsrat von Bad Sulza lädt am Donnerstag, 9. September, zur Sitzung ins Rathaus ein. Thema soll unter anderem ein Rauchhaus für die Jugendfeuerwehr sein.

Der Ortschaftsrat von Bad Sulza stimmt am Donnerstag, 9. September, bei seiner 13. Sitzung im Rathaus ab 18.30 Uhr unter anderem darüber ab, ob die Anschaffung eines Rauchhauses finanziell unterstützt werden soll. „Es gleicht einem riesigen Puppenhaus mit einer Plexiglasscheibe als Front.

Darin kann ein Feuer mit Rauchentwicklung simuliert werden und wie sich Qualm verteilt, wenn man Fenster und Türen öffnet“, sagt Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich. Die Jugendfeuerwehr in Bad Sulza möchte sich ein Rauchhaus zulegen, um besser Nachwuchs im Kinderalter begeistern zu können. Auch die anderen Landgemeindewehren sollen damit werben dürfen.

Beschlossen werden könnte auch die Anschaffung von fünf Sitzbänken – drei für den Nordfriedhof und zwei für Bergsulza. Ebenfalls auf der Agenda steht die Planung der diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier. Zudem hat sich Bauamtschef Jörg Hammer angekündigt, der im Ortschaftsrat über die Planungen zum neuen Toilettenhäuschen am Spielplatz in der Ludwig-Wiegand-Straße sowie zur Fußwegerneuerung in der Camburger Straße informieren möchte.