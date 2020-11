Stellvertretend für die Patienten der Kinderklinik im Robert-Koch-Krankenhaus nahm gestern Schwester Ellen Krell mehrere Tüten mit Geschenken entgegen. Mitgebracht hatten diese Reem Dawod und Elisabeth Herold, Diakonie-Mitarbeiterinnen der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit.

Gefüllt waren die Tüten mit etwa 30 Kuscheltieren und Kissen in verschiedenen Varianten und Größen, die im Rahmen des Kreativkurses in den vergangenen Wochen und Monaten entstanden sind. Dank der neuen und größeren Räumlichkeiten an der Karlsquelle (diese Zeitung berichtete) finden dort seit August regelmäßige Treffen statt, zu denen sich Frauen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei zusammenfinden, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, Erlebnisse zu verarbeiten oder miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Projekt, das ebenso in der Gemeinschaftsunterkunft in Eckolstädt angeboten wird, finanziert sich vor allem aus Mitteln des Lokalen Aktionsplans (LAP), dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ und durch die Ausländerbehörde des Kreises Weimarer Land.

Zur gestrigen Aktion erklärt Reem Dawon, die selber aus Syrien stammt: „Wir, die geflüchteten Frauen und Mütter, wollten mit den selbstgehäkelten Kuscheltieren den kleinen Patienten der Kinderklinik eine Freude bereiten und ein bisschen Trost in schweren Stunden spenden. Außerdem soll es eine Geste des Dankes sein, weil uns in Deutschland sehr geholfen wurde und wir nun einen kleinen Teil davon zurückgeben wollen.“

Für Kinderkrankenschwester Ellen ist die Idee mit den Kuscheltieren eine wertvolle Unterstützung bei der Genesung der kleinen Patienten. „Die Geschenke helfen den Kindern ein bisschen von der Umgebung abzulenken oder spenden Trost etwa bei Untersuchungen“, so die Krankenhausmitarbeiterin. Vor allem mit Blick auf die nahende Weihnachtszeit werden die Kuscheltiere den Kindern als kleine Präsente viel Freude bereiten.

Mit der gestrigen Übergabe schwirren nun den Frauen vom Kreativkurs allerdings schon wieder die nächsten Ideen durch den Kopf, denn auch sie müssen erst einmal die Corona-Zwangspause abwarten. Wann das nächste Treffen stattfinden kann, ist derzeit noch unklar. Sobald dies wieder möglich sein wir, wollen sie sich kreativ an Adventskränzen versuchen – und einer soll auch wieder an die Kinderklinik im Krankenhaus gehen.