Gute Stimmung herrschte in der Obertrebraer „Äppelkammer“ zur Kirmes.

Zur Kirmes in Obertrebra war der Tanzsaal in der „Äppelkammer“ gut gefüllt: Rund 170 Gäste waren der Einladung des örtlichen Burschenvereins gefolgt und schwangen am vergangenen Samstagabend das Tanzbein. „Wir hatten eine gute Stimmung. Ich denke, es war ein schöner Abend für alle“, resümierte der Vorstandsvorsitzende des Burschenvereins Heiko Hartinger im Anschluss an den Abend.