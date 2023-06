Regen für die neuen Wege in Apolda

Dirk Lozenz-Bauer erkundigt sich auch nach dem Modell-Standort im Apoldaer Schlosshof.

Der Bürger an sich passt auf. Seinen Augen entgeht vieles nicht. So stellte einer jetzt die Frage, was denn mit dem neuen Glockenmodell ist, das zum Glockenfest präsentiert wurde. In der Zeitung habe jüngst gestanden, dass es in den Schlosshof kommt. Stimmt, so war es im Blatt zu lesen. Der Bürgermeister selbst hat es verkündet. Nachfrage bei Rüdiger Eisenbrand: Hat er geschwindelt? Nein, versichert er und erklärt, dass man derzeit überlege, wo das nicht eben kleine Modell stehen soll – links, rechts oder mittig. Es soll ja praktikabel sein. Die Verwaltungsleute müssen dort entlang, Spaziergänger natürlich auch. Und Brautleute samt Gefolge.

Andere Baustelle: Ein Bürger, der kurz zuvor in der Schötener Promenade war, die Baustelle begutachtete und dem besonders der Wegebau ins Auge fiel, fragt sich, was Sache ist. Kurze Nachfrage bei der Stadt: Das Wasser fehlt, was Regen meint. Zu trocken ist es. Bei 6000 Quadratmetern Fläche extra Fässer zu holen, sei wenig effizient. Also: Warten auf Regen. Dann werden die Wege fertig. Die nämlich haben eine wassergebundene Decke, müssen also ordentlich eingeschlämmt werden.