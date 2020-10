Region Apolda bekommt Hilfe bei der Fachkräftevermittlung

Rühren bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Werbetrommel für den Pendlertag am 24. Oktober in Apolda: Andreas Knuhr, Maria Ludwig und Volker Heerdegen (v.l.).

Weimarer Land. Am 24. Oktober ist Pendlertag in Apolda. Arbeitnehmer können sich zur Jobberatung anmelden, Arbeitgeber können Stellen melden

Wo die Anzahl der Bewerber auf freie Ausbildungsstellen rückläufig ist und Motivation und Qualifizierung immer öfter zu wünschen übrig lassen, müssen neue Wege gefunden werden, um den Fachkräftebedarf zu decken. Eine zusätzliche Möglichkeit, die nicht ungenutzt bleiben sollte, bietet sich den Arbeitgebern in zwei Wochen, wenn die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) ihren Pendlertag am 24. Oktober in Apolda veranstalten wird.