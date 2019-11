Rehabilitanden sind Botschafter für die Region

Dass sich Landrätin Christiane Schmidt-Rose vergangene Woche in der Sophienklinik in Bad Sulza aufhielt, hatte nicht etwa was mit einem mangelnden Gesundheitsbefinden der CDU-Politikerin zu tun. Vielmehr schaute sich die erste Frau im Kreis in der ehrwürdigen Kureinrichtung im Rahmen ihrer Unternehmensbesuche im Weimarer Land um.

In der Kurklinik kam sie unter anderem mit dem langjährigen Geschäftsführer Eckart Behr und dessen Frau Birgitt ins Gespräch. An ihrer Seite saßen zudem Markus Heyn, Leiter Regionales Service­-Center Weimar-Apolda-Sömmerda der IHK Erfurt und Matthias Ameis, Amtsleiter Wirtschaftsförderung und Kulturpflege des Landratsamtes Weimarer Land und Bad Sulzas Bürgermeister Dirk Schütze.

In den regelmäßigen Arbeitstreffen geht es dabei vornehmlich darum, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, zu hören wo es möglicherweise zwickt und kneift und um gemeinsame Lösungen für Probleme zu finden. Letztere sieht Geschäftsführer Behr in der heutigen Zeit vordringlich in der Stärkung des ländlichen Raumes. Rehagäste wollen schließlich während ihres meist mehrwöchigen Aufenthaltes auch außerhalb der Heilbehandlung etwas geboten bekommen. Außerdem sind sie Botschafter für unsere Region. Da passen verwaiste Ladengeschäfte in der Innenstadt oder fehlende Nahverkehrsverbindung nicht recht in den Kram.

Behr spielt im letzten Punkt beispielsweise auf die Pfefferminzbahn an, die seit einem Jahr ihren Betrieb eingestellt hat. Gerade diese Bahnverbindung habe die Kurklinik oft und gerne für Ausflüge mit den Rehabilitanden genutzt. Aber auch ein Teil der rund 95 Mitarbeiter seien auf die Verbindung in Richtung Sömmerda oder Jena angewiesen. Wie Birgitt Behr, die mit ihrem Mann gemeinsam 1982 an die Einrichtung gekommen war und seither als Bereichsleiterin für Pflege und Therapie zuständig ist, erklärt, stimme man seit Jahren beispielsweise auch den Dienstplan der Mitarbeiter auf die Zugtaktungen und Buszeiten ab.

Christiane Schmidt-Rose lobte dieses Engagement ausdrücklich, weil gerade durch solche Maßnahmen der ÖPNV weiter gestärkt werde und dieses Vorgehen für Auslastung sorge.

Derzeit plant die Sophienklinik in Bad Sulza einen Erweiterungsbau. Damit will man die Kapazität von derzeit 118 Betten um 15 Zimmer aufstocken. Foto: Sascha Margon

Dass Bad Sulza in Sachen Kureinrichtungen ein besondere Stellung einnimmt, erklärt Behr mit dem Hinweis auf den aktuellen Reha-Markt. Der werde oft von großen Unternehmensketten bestimmt. Private Klinikbetreiber oder gemeinnützige, wie die Sophienklinik, die unter dem Dach der Diakonie steht, haben es da oft schwer. Langwierige Verhandlungen mit den Kostenträgern, wie Krankenkassen oder Rentenversicherungsträgern, seien oft sehr mühselig.

Sorge um den Bereich der Kinderheilkunde

Dass die Sophienklinik seit 1853 durchgängig als Kureinrichtung besteht, habe deshalb mit viel Arbeit und Verhandlungsgeschick – gerade nach dem politischen Umbruch 1990 – zu tun, so Behr. Auch wenn sich derzeit die Einrichtung in der Sophienstraße seit Jahren über Vollbelegung freut, waren die Zeiten auch mitunter schon recht dramatisch. Gerade nach der Gesundheitsreform 1996 habe man harte Zeiten durchstehen müssen. Kurzarbeit inklusive. Stetige Investitionen, wie der Anbau des Seitenflügels vor 25 Jahren oder die Aufstockung des Speisesaales, in der ein neuer Geräte-Therapieraum untergekommen ist, sind eine Notwendigkeit, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben.

Derzeit plant die Klinik mit aktuell 118 Betten für den Rehabetrieb einen Erweiterungsbau in nördlicher Richtung unmittelbar neben den Bahngleisen. Hier sollen insgesamt 15 Zimmer neu entstehen. Während die Klinik sich auf die Gebiete Orthopädie, Innere Medizin und Kinderheilkunde spezialisiert hat, macht Behr gerade der letztere Zweig seit Jahren Sorgen. Reha-Kinder und Begleitkinder sollten während ihres Aufenthaltes auch ihre Schulbildung nicht vernachlässigen. Zwar gebe es ein Abkommen mit der Grundschule in Bad Sulza, die zweimal wöchentlich eine Kollegin zur Verfügung stellt, allein das reiche aber nicht. Zumal die Pädagogin nur für jüngere Schüler den Kurunterricht abhält. Bitten an das Schulamt in Weimar oder die Regelschulen im Kreis hier eine Veränderung herbeizuführen, blieben bisher ergebnislos und sogar oft unbeantwortet, ärgert sich Eckart Behr.