Reiche Bemalung des Rathaussaales sorgt nicht nur für Freude

Dem ein oder anderen Schloßvippacher wird es aufgefallen sein: Im Saal des Ratskellers brannte in den letzten Tagen Licht. Mit Karneval – im November könnte man das vermuten – hatte das jedoch nichts zu tun. Zu Gange war Tobias Just. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hatte den Restaurator aus Weimar beauftragt, die Bemalung des Saales für ein Farbkonzept genauer unter die Lupe zu nehmen. Insgesamt vier Tage schlug er im Saal sein Arbeitslager unter anderem mit riesiger Leiter, Scheinwerfern und vielerlei Werkzeug auf.

Notwendig wurde sein Einsatz, weil die Gemeinde den Saal sanieren will. Es handelt sich um ein Projekt, das über das Programm der Dorferneuerung in Angriff genommen werden soll. Die Gemeinde gilt seit 2019 als anerkannter Förderschwerpunkt. „In diesem Jahr sollte im Saal der Startschuss fallen. 2021 sollten die Arbeiten fortgesetzt und abgeschlossen werden", erklärt Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) die ursprüngliche Planung. Nun veranlasste die Behörde eine genaue Untersuchung des Bestandes.

Auch dieses Blütenmuster hat der Restaurator freigelegt. Foto: Jens König

Fest steht für Tobias Just, dass der Saal über eine reichere Bemalung verfügt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. „An den Wänden gibt es drei verschiedene Farbfassungen, an der Decke sogar fünf. Die Arbeit ist spannend", sagt er und zeigt auf einen braunen Farbton. Dieser stamme aus der Bauzeit des Ratskellers und sei typisch für die Gründerzeit. Erbaut wurde der Saal 1896. Zum Vorschein geholt hat der Restaurator auch goldfarbene Akzente. „Es handelt sich um messing- und bronzehaltige Metallfarben, die über die Jahre oxidiert sind. Vielleicht hat es hier einmal Theateraufführungen gegeben. Eine solche Ausmalung ist typisch dafür", stellt der Restaurator eine Vermutung auf. Seine Neugier, im Saal auf weitere Entdeckungstour zu gehen, ist geweckt.

Bei Bürgermeister Uwe Köhler hält sich dagegen die Begeisterung in Grenzen, weiß er doch, dass neue Entdeckungen mit Mehrkosten verbunden sind. Anfang des Jahres lagen die geschätzten Baukosten für die Innensanierung des Saales bei 360.200 Euro. Die Gemeinde ging von Fördermitteln in Höhe von 270.140 Euro aus. Der Eigenanteil hätte sich auf 90.060 Euro belaufen sollen, den die Gemeinde auf zwei Jahre verteilt stemmen wollte.

„Jetzt müssen die Kosten neu kalkuliert werden“, sagt Köhler. Damit sich die Gemeinderäte selbst ein Bild von der Bemalung im Saal machen konnten, hatte Köhler sie Anfang der Woche zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 26. November, soll der Beschluss gefasst werden, in welchem Umfang die Sanierung erfolgen soll. Laut Köhler muss bis Anfang Dezember der neue Antrag auf Fördermittel eingereicht werden. Die Hoffnung ist groß, eine 75-prozentige Finanzspritze in Anspruch nehmen zu können.

Der freigelegte Braunton geht auf die Erbauungszeit des Ratskellers zurück. Er machte einen Großteil der ursprünglichen Bemalung aus. Foto: Jens König

Ähnlich verhält es sich mit den Plänen für die Schlossinsel. Die Neugestaltung des Areals soll ebenso über die Dorferneuerung realisiert werden. Im September hatten die Arbeiten begonnen. Eine Baustellenbesichtigung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie hatte kurze Zeit später einen Baustopp verhängt. Die Mitarbeiter hatten Fundament- und Mauerreste sowie Erdverfärbungen auf dem Gelände entdeckt, die sich auf das 12. Jahrhundert datieren lassen. Wie es hier weitergeht, soll ebenfalls in der Sitzung am Donnerstag um 19.30 Uhr im Ratskeller geklärt werden.