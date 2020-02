Reservierung von Grundstücken ab sofort möglich

Fast ein Jahrzehnt lag die Industriefläche des ehemaligen Weimarwerkes am Ende der Bahnhofstraße nun brach. Seit Oktober 2019 geht es auf den 2,2 Hektar großem Areal zügig voran. Anfang letzten Jahres hatte die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) das Grundstück aus der Insolvenzmasse der „Rotations Symmetrische Teile Apolda“ (RST) erworben, um es für eine künftige Wohnbebauung zu ertüchtigen. Insgesamt fließen rund 2,2 Millionen Euro in die Revitalisierung, wobei 1,7 Millionen Euro Fördergeld verbaut werden und die Stadt Apolda noch einmal 300.000 Euro beisteuert.

Seit einigen Tagen sind nun die oberflächlichen Abrissarbeiten beendet. Denen fiel auch ein Wohnhaus an der Bahnhofstraße zum Opfer und wohl auch ein zweites ist nicht mehr zu retten. Später soll die dadurch entstandene Lücke wieder geschlossen werden, so dass gemeinsam mit der einstigen Verwaltungsvilla ein geschlossener Straßenzug entlang des Denkmalensembles Bahnhofstraße entstehen wird.

Derzeit werden die Schuttberge in den fein säuberlich sortierten Fraktionen abtransportiert, um zeitnah mit den Sanierungsarbeiten im Tiefbau zu beginnen. Hier erwarten die Planer und das Abrissunternehmen Ebersbacher aus Oelsnitz, das die Ausschreibung für die Maßnahme gewonnen hatte, einige Überraschungen. Neben unbekannten Kellerbauwerken müssen teilweise Altlasten entsorgt und sektionsweise ein Bodenaustausch vorgenommen werden.

Richtung Bahnhofstraße wird es einen Fußweg zum Wohngebiet geben (linke Bildhälfte). Verkehrstechnisch wird das Areal von der gegenüberliegenden Lessingstraße aus erreichbar sein. Foto: Plan Stadtverwaltung

Erschlossen wird das neue Wohnbaugebiet, für das die Stadt in einem Wettbewerb noch einen Namen finden möchte, von der Lessingstraße aus. Insgesamt 22 Grundstücke sollen entstehen. Aktuell können die Planer noch nicht sagen, ob das abschüssige Gelände als geneigte Fläche oder in Terrassenform modelliert wird. Laut Bauamtschef Stefan Städtler kommt dies ganz auf die entstehenden Geländesprünge an, die sich nach den Tiefbauarbeiten ergeben. Erschlossen wird das Gebiet mit einer asphaltierten Straße, in die auch die gesamten Versorgungsträger eingebunden werden. Jedes Grundstück bekommt ein eigenes Hausanschlusspaket mit allen notwendigen Medien, so dass die Straßenoberfläche nicht noch einmal aufgerissen wird, wie es anderenorts oft üblich ist. Überhaupt wird das Areal mit einer sogenannten umweltsensitiven Bauweise erschlossen. Heißt: Recycelbare Materialien werden zur Flächengestaltung und Modellierung teilweise wiederverwendet und nicht einer teuren Entsorgung zugeführt.

Parallel wird in der Stadtverwaltung derzeit am Erschließungsplan und am Bebauungsplan gearbeitet, letzterer soll noch vor der Sommerpause vom Stadtrat verabschiedet werden. Angedacht sind zweigeschossige Stadthäuser, aber keine Bungalowbauweise. Laut Städtler will man das Erscheinungsbild des umliegenden Stadtquartiers aufgreifen. Dabei sollen etwa Satteldächer nicht maßgebend sein, vorstellbar wären so auch Häuser im Bauhaus-Stil; die Möglichkeiten zur Gestaltung also vielfältig gehalten werden.

Obwohl die LEG bereits jetzt Reservierungen für Grundstücke entgegen nimmt, ist mit einem genauen Termin, wann die privaten Bauherren loslegen dürfen, noch nicht konkret zu handeln. Laut Stadtverwaltung liege das vor allem an den Tiefbauarbeiten, deren Umfang schlecht abzuschätzen sind. Zudem steht demnächst noch die Ausschreibung an, um eine Firma zu finden, die das Terrain erschließen wird. Erst zu diesem Zeitpunkt können auch genaue Grundstückspreise aufgerufen werden, die sollen sich allerdings im für Apolda üblichen Rahmen bewegen, heißt es.

Interessensbekundungen und Informationen für private Bauherren unter: LEG Thüringen Tel. 0631/5603263