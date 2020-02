Restaurant-Umbau im Hotel am Schloß startet in Apolda voraussichtlich im November

Von November bis Februar 2021 werden der Restaurant- und Empfangsbereich des Hotels am Schloß modernisiert. Darauf hat sich der Aufsichtsrat der Hotelbetreiberin unter Führung von Jochen Kürbs verständigt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500.000 Euro, von denen die drei Gesellschafter Vereinsbrauerei, Wohnungsgesellschaft Apolda und Stadt jeweils den Part übernehmen, der ihrem Anteil an der GmbH entspricht. Das heißt, dass Brauerei 15.000, die WGA 250.000 und die Stadt 235.000 Euro stemmen. Letztere stellt das Geld aber nicht in den 2020er Haushalt ein. Vielmehr wird der Anteil aus den Erträgen – etwa Mieten aus Stadt-Immobilien – des kommunalen Pachtvermögens bestritten. Das verwaltet die WGA für die Kommune.

Der Hotelbetrieb im einzigen Vier-Sterne-Haus Apoldas wird in der Bauphase weitergehen, versichert Geschäftsführerin Peggy Lindner. Die Verköstigung der Gäste werde gewährleistet. Die Rezeption soll temporär verlegt werden. Zudem sollen Maßnahmen getroffen werden, um die Beeinträchtigung durch Dreck und Baulärm gering zu halten.

Dafür plädiert auch Bauleiter Peter Scherneck von der Firma ID. Er verweist darauf, dass es gar nicht so einfach sei, aussagekräftige Pläne zum Gebäude zu bekommen, so dass man vor Überraschungen nicht gefeit sei, arbeite man doch im Bestand.

Den Planern soll im Vorfeld ebenso ausreichend Zeit eingeräumt werden wie den Firmen. Vorgesehen sei, die Aufträge bis Mitte Juni rauszugeben, so dass die Baufirmen alles eintakten können.

Bezüglich Fassade und Dämmung müsse abgewartet werden, ob noch Geld übrig bleibe. Das gelte auch für die Fenster, die ebenfalls alt seien, so Scherneck.

Was sich gestalterisch ändern wird, erklärt Diplom-Ingenieurin Nadine Giehl anhand ihres Konzeptes. Das Restaurant soll farblich neu gestaltet werden. Giehl schlägt eine Grau-Weiß-Lila-Optik vor, wobei auch Beige zum Einsatz kommen könnte, Lila zur Akzentuierung genutzt werden soll. Auch eine Tapete mit Musterung ist denkbar. Die optische Neuerung bezieht sich auch auf den Fußbodenbelag. Zudem wird ein neues Beleuchtungskonzept umgesetzt.

Optisch soll der Charakter als Großraum gemindert werden. Alles soll obendrein feiner, nicht zuletzt in Anlehnung ans Schloß gediegener wirken. Flexible Raumteiler sollen die Nutzungsmöglichkeiten des Restaurants verbessern.

Die derzeit noch rund angelegte Bar wird künftig linear gestaltet. Im rückwärtigen Bereich erhält sie einen Lunch-Bereich. Auch beim Büfett sind Veränderungen vorgesehen. So soll die Strecke entlang der an die Küche grenzenden Wand installiert werden, so dass das Büfett quasi aus dem unmittelbaren Laufbereich kommt. Das soll nicht nur den Zugang für die Gäste erleichtern, sondern ebenso die Bestückung durchs Küchenpersonal. Entsprechend müssen die Medien angepasst werden.

In Sachen Möblierung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Fest steht aber, dass es statt 140 künftig nur noch 120 Sitzplätze geben wird. Alles soll so luftiger werden.

Deutliche Änderungen wird es auch in der Lobby geben. Der Empfangstresen wechselt die Seite und wird künftig neben der Tür zur Terrasse rund angeordnet. Die Arbeitsplätze sollen den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst werden, weshalb deren Erfahrungen in den Planungsprozess einbezogen wird. Wo jetzt noch der Empfangstresen steht, wird eine Sitzecke eingerichtet.

Den größten Aufwand mit sich bringen dürfte die Haustechnik, die Andreas Kühn von der Ingenieur-Planungs-Gesellschaft Jena verantwortet. Lüftungsanlage, Wasser- und Abwasserleitungen sowie Elektroinstallation müssten unter Anpassung der Architektur erneuert werden. Alles sei gut 25 Jahre alt und damit verschlissen. Unter anderem sei der Einbau eines neuen Lüftungsgerätes vorgesehen, das mit Wärmerückgewinnung funktioniert, sagt Kühn. So könnten bis zu 80 Prozent der Wärme genutzt werden.

Im Bereich Elektro werde es um den Austausch von Unterverteilern ebenso gehen wie um die Erneuerung der Beleuchtung, der Rauchmeldesysteme und der Sicherheitsbeleuchtung. Nicht ausgeschlossen sei es, dass beim Öffnen der Zwischendecke noch Überraschungen zu Tage treten. Dann müsse die Planung gegebenenfalls angepasst werden.