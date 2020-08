Rettungswagen aus Apolda landet bei Unfall im Straßengraben

Die Besatzung eines Rettungswagens (RTW) ist am frühen Montagmorgen verunglückt. Der RTW vom Stützpunkt Apolda war nach einem Patiententransport zum Krankenhaus in Blankenhain gerade auf dem Rückweg, als zwischen Isserstedt und Kleinromstedt ein Tier auf die Straße gelaufen sei. Beim Ausweichen kam der RTW in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und kam laut Polizeiangaben im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt. Zur Unfallstelle eilten ein RTW der Berufsfeuerwehr Jena sowie die Freiwillige Feuerwehr Isserstedt. Der RTW musste geborgen und abgeschleppt werden, es entstand hoher Sachschaden – möglicherweise Totalschaden.