Revolution à la française

Dirk Lorenz-Bauer zum Nacktsein in der Schwimmhalle

Textilfreies Baden hat auf dem Gebiet der einstigen Deutschen Demokratischen Republik eine gewisse Tradition. Besonders hinter Ostsee-Dünen wurde dieser Brauch gern gepflegt. Und auch im Binnenland fielen von Zeit zu Zeit öffentlich die Hüllen. Optisch kann solches reizvoll sein, muss es aber nicht. Dass sich manch Ossi ohne was präsentierte, hat möglicherweise mit dem 40 Jahre lang unterdrückten Schrei nach Freiheit zu tun. Kritik an der Staatsführung wurde ja üblicherweise, wenn überhaupt, verbrämt vorgetragen.

Nacktsein war also nix weiter als non-verbale Systemkritik. Im besten Fall lief diese dann auch noch sexy herum. Das Textilfreie hatte also rein gar nichts mit Mangel zu tun. Immerhin gab’s Bademodisches auch im Realsozialismus zuhauf. Es muss also noch was anderes gewesen sein – wen es nämlich nach Freiheit dürstet, der fordert der Logik folgend ebenso Gleichheit. Und worin wohl spiegelt sich die Gleichheit besser wider als bei der Freikörperkultur!? Na also. Da die Nackedeis sich einig waren, war auch die Brüderlichkeit nie weit.

TA-Newsletter für Apolda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber wie kam ich nur wieder auf all das hier? – Ach ja, in Apolda wird derzeit über die Idee eines Mitternachts-Badens in der Schwimmhalle diskutiert. Es um ein textilfreies Mitter-Nackt-Baden zu ergänzen, wäre mal einen Versuch wert.

Es lebe die Revolution!