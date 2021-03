Richter in Apolda für pragmatische Lösung

Zu Pragmatismus rät der Fraktionschef der Freien Wähler in Apolda, Franz Richter, angesichts der durch den Bürgermeister angekündigten Strukturänderung in der Verwaltung. Danach sieht Richter ebenso Handlungsbedarf, weil sich der Geschäftsbereich Kultur, Wirtschaft und Soziales, den der Beigeordnete Volker Heerdegen (CDU) betreut, verändert habe. Um die Strukturen effizienter zu machen, werde man Rüdiger Eisenbrand (parteilos) unterstützen. Es gebe in der Verwaltung Bereiche, in denen die Aufgaben kaum zu bewältigen sind und solche, in denen durchaus Spielräume herrschten. Deshalb müsste überprüft werden, wie die Arbeit besser verteilt werden kann, was Änderungen an den Strukturen nötig mache. All das sei objektiv zu bewerten, frei von Parteipolitik und Ideologie, so Richter.