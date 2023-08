Das Kulturgut in Ulrichshalben., festlich erleuchtet zum Konzertabend.

Romantische Cellomusik in Ulrichshalben

Ulrichshalben. Zu einem Cellokonzert lädt das Ulrichshalbener Kulturgut an diesem Samstag, 19. August 2023, ein.

Unter der sommerlichen Überschrift „Ab in den Süden!“ gastiert an diesem Samstag, 19. August, das Barockcello-Trio „tiefsaits“ auf dem Kulturgut in Ulrichshalben.

Die drei Musikerinnen Alma Stolte, Anna Reisener und Mirjam-Luise Münzel werden um 19.30 Uhr unter anderem einige der romantischen Trios des italienischen Komponisten Giuseppe Clemente Dall’Abaco auf die Bühne bringen, heißt es in der Ankündigung des Konzertes.

„Besonders im Süden Europas finden sich versteckte musikalische Schätze: unbekannte Trios für drei Violoncelli, und zwar genau aus der großen Entwicklungsphase des Violoncellos, aus dem 18. Jahrhundert. Die Momente, in denen das Cello anfängt zu singen – nicht allein, sondern in gleichgesinnter Gesellschaft – sind besonders voll und warm im Klang. Noch geerdet durch die Nähe zu seiner bisherigen Bassfunktion, entwickelte sich das Cello weiter und machte nun Karriere als virtuoses Melodieinstrument“, heißt es in der Konzertbeschreibung weiter. Wenn das nicht neugierig macht?

Konzertkarten sind für 25 Euro erhältlich, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen ermäßigt 15 Euro.