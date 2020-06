Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotary-Club hält an Abiturpreis fest

Bereits seit 20 Jahren verleiht der Rotary-Club Apolda-Weimarer Land jährlich einen Preis an Schülerinnen oder Schüler, die an einem der drei Gymnasien im Landkreis das Abitur mit einer herausragenden Note abgelegt und zudem besonderes soziales Engagement gezeigt haben. In diesem Jahr hat die Corona-Pandemie auch diese Abiturpreisvergabe fest im Griff, wie Otto Ritzel, Präsident des Rotary-Clubs, mitteilt. Zum einen sei nicht auszuschließen, dass die Beeinträchtigungen bei der Beschulung in den letzten Wochen Einfluss auf die Noten im Abitur hatten. Die Vergabe eines Abiturpreises auch an diesen Noten auszurichten, könne somit zu ungewollten Verzerrungen führen. Zum anderen machten die anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowohl Sitzungen zur Auswahl geeigneter Preisträger als auch die Auszeichnung im Rahmen von Abiturfeiern nahezu unmöglich. Trotz dieser Widrigkeiten will der Rotary-Club Apolda-Weimarer Land an der Vergabe des Abiturpreises festhalten. „Viele Abiturientinnen und Abiturienten im Landkreis haben sich über Jahre hinweg häufig ehrenamtlich in Aktivitäten von Vereinen und Verbänden mit hohem Engagement eingebracht. Dieses lange soziale Engagement besonders zu würdigen, soll durch die Corona-bedingte Situation nicht aufgegeben werden. Deshalb hält der Rotary-Club an der Abiturpreisvergabe fest“, so Otto Ritzel. Allerdings solle es Änderungen im Vergabeverfahren geben. Während bisher jeweils ein Auswahlgremium geeignete Preisträger ausgewählt habe, sollen jetzt die jeweiligen Schulleiter in Abstimmung mit den Stammkursleitern je Gymnasium einen Preisträger konkret benennen. Zudem solle auf eine Übergabe des Preises im Rahmen von Abiturfeiern verzichtet und stattdessen die Preisträger schriftlich informiert werden. Wie der Rotary-Club Apolda-Weimer Land weiter mitteilt, sind die Schulleiter der drei Gymnasien im Landkreis über diese Änderungen inzwischen informiert und um Mitwirkung gebeten worden.