Saaleplatte hat sich politisch definitiv nicht verfahren

Beim Fasching in Kleinromstedt wurden im Februar 2020 symbolisch die Eingemeindungspläne für die Saaleplatte nach Apolda in eine Tonne für Sondermüll geworfen

Zufrieden blickt Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze auf das politische Jahr 2020 zurück. Einige große Baustellen in der Kernstadt neigen sich dem Ende zu, und das Sparschwein klimpert dank unerwartet hoher Corona-Hilfen beträchtlich. Doch haben sich auch die Erwartungen der hinzugestoßenen Saaleplatte erfüllt?

Die Ortschaftsbürgermeister aus der ehemaligen Einheitsgemeinde durften für die Zeitung das erste gemeinsame Jahr in Form von Schulnoten bewerten und vergaben alles von der glatten 1 bis zur 2. Im Schnitt vergaben die neun Ortschefs die Note 1,89.

Viele Ängste haben sich verflüchtigt

„Das läuft doch eigentlich alles besser als zunächst angenommen“, kommentiert Großromstedts Ortschaftsbürgermeister Andreas Schneider. Viele Ängste seien verschwunden. „Die lagen aber mehr bei Bad Sulza als bei uns. Und wie man sieht, wurde dort einiges bewegt – auch wenn manche zuvor das Gegenteil befürchteten.“

Auf die Frage, ob er zufrieden sei, antwortet Schneider: „Als Bürgermeister darf man das nie sein. Wir haben immer Wünsche.“ Doch er sei beruhigt, wenn die Hälfte erfüllt werde – 2021 dann etwa die Einzäunung des Spielplatzes oder die Ausweisung von Bauflächen.

Fusion war die richtige Entscheidung

„Es war es die richtige Entscheidung“, bekräftigt Kleinromstedts oberste Bürgerin Karina Baumann. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung laufe gut an, vieles könne aber noch optimiert werden. Als sehr wichtig gilt der Entschluss, das Bürgerbüro in Wormstedt zu erhalten, was bei Verwaltungsanliegen viel Zeit einspare. Eine echte Einheit sei die Landgemeinde zwar noch nicht, doch befinde sie sich auf einem sehr guten Weg. Als Ortschaftsbürgermeisterin und Stadträtin empfinde sie sich jedenfalls bereits als ebenbürtig wahrgenommen.

Dass sich noch nicht alle Saaleplättler mitgenommen fühlen, bemerkt auch Michael Raudies, Ortschaftsbürgermeister von Hermstedt: „Manches kommt zu kurz, auch in den Stadtratssitzungen. 90 Prozent ist Bad Sulza.“ Ob das auch am häufigen Zank im Stadtrat liegt? „In der Saaleplatte haben wir Kommunalpolitik gemacht, nicht Parteipolitik.“ Alles in allem sei es trotzdem ein gutes Jahr gewesen.

Manche Probleme kann auch Landgemeinde nicht lösen

Dem stimmt auch Andreas Stelzig, Amtskollege in Stobra zu. An den eigentlichen Problemen der Ortschaft könne aktuell nur der Kreis etwas ändern. So rolle wegen der Baustelle in Utenbach der Schwerverkehr durch den Ort, was den alten Pflasterstraßen im Denkmaldorf zusetze. „Stobra–Hermstedt ist die wohl liederlichste Straße, die es in ganz Deutschland gibt, aber dafür kann die Landgemeinde ja nichts.“

Ganz andere Sorgen hat auch das 127-Einwohner-Dorf Kösnitz. Dass die Fusion ganz gut angelaufen sei, erfreut zwar die rührige Ortschefin Christel von der Gönne. Und auch hofft sie, dass die Unterstützung 2021 anhält. Doch tröstet das wenig über die pandemiebedingt ins Wasser gefallene 800-Jahr-Feier des Ortes, für die wortwörtlich fast das gesamte Dorf Vorbereitungen getroffen hatte. Aber vielleicht wird das Großereignis mit dem 170. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr im Ort im neuen Jahr nachgefeiert.

Bad Sulza hat gut geführte Dörfer übernommen

Ein Resümee nach nur einem Jahr zu ziehen, das findet Wormstedts Ortschaftsbürgermeister Gunter Eckart schwierig. Perfekt sei die Zusammenarbeit noch nicht überall. „Aber alles ist immer ausbaufähig, und es war auf jeden Fall der bessere Schachzug, nach Bad Sulza zu gehen – und nicht nach Apolda.“

Wovon die Landgemeinde auch nach der Fusion noch profitiert, bringt Pfuhlsborns Ortschef Steve Schönfeld auf den Punkt. „Hier ist in den letzten Jahren regelmäßig etwas gemacht worden, zuletzt 1996 im Rahmen der Dorferneuerung.“ 2021 stünden in seiner Ortschaft praktisch nur kleine Stücke Fußweg auf der Bedarfsliste. Was die Unstimmigkeiten im Stadtrat von Bad Sulza anbelangt, denkt Schönfeld, dass sich das Ganze noch einrenken werde. Er wünsche sich jedenfalls Einigkeit.

Alle wollen mehr Sachorientierung im Stadtrat

Sachorientierung im Stadtrat mahnt auch Ortschaftsbürgermeister Axel Schörnig aus Eckolstädt an, der aber zufrieden auf die Fusion zurückblickt. Es mangele jedoch an Identifikation mit Bad Sulza. „Das ist für manche Bürger noch ein anderer Kosmos.“ Aber wegen Corona hätte es auch nicht viele Chancen gegeben, die neuen Gesichter aus dem Rathaus kennenzulernen. Aus diesem Grund befürworte er die Idee der jährlichen Bürgerversammlungen in jeder einzelnen Ortschaft.

„Ich habe ein gutes Gefühl für die Zukunft“, sagt Ortschaftsbürgermeister Steffen Gemeinhardt. Er sei als Ur-Münchengosserstädter für den Erhalt des ländlichen Raumes. Gerade deswegen war die Fusion wichtig. Mit Sicherheit ist das Thema Zwangsheirat nun vom Tisch. „Mir geht es um die Sache und den Ort – und im Gesamten um die Landgemeinde. Und dazu stehe ich!“