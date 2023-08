Sauer-Orgel in Apolda im doppelten Einsatz

Der Wuppertaler Organist Thorsten Pech ist im In- und Ausland auf Konzerten zu erleben. Am Sonntag gastiert er in Apolda.

Apolda. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kommen Liebhaber der „Königin der Instrumente“ in Apolda auf ihre Kosten: An der Sauer-Orgel in der Lutherkirche wird zu zwei Konzerten eingeladen.

Zu zwei Musiken auf der preisgekrönten Sauer-Orgel lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Apolda am bevorstehenden Wochenende in die Lutherkirche ein. Am Sonnabend, dem 2. September lässt Kantorin Svenja Reis aus Buttelstedt die Sauer-Orgel im Rahmen der Reihe „30 Minuten Orgel des Jahres“ erklingen.

Romantische Orgelkompositionen von Johannes Brahms und Franz Liszt

Auf dem Programm stehen romantische Orgelkompositionen von Johannes Brahms und Franz Liszt sowie die Fantasie über den Choral „Freu dich sehr, o meine Seele“. Svenja Reis absolviert gerade ihren Master im Fach Kirchenmusik an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar, unter anderem bei Martin Sturm und ist zugleich Kantorin im 12-Kirchenland in Buttelstedt.

Am Sonntag, dem 3. September spielt um 17 Uhr der international bekannte Organist Thorsten Pech aus Wuppertal unter der Überschrift „Passacaglien - Auf dem Weg zu Max Regers 150. Geburtstag“. Thorsten Pech illustriert in diesem Konzert mit Werken unter anderem von Dietrich Buxtehude, Georg Muffat und Josef Gabriel Rheinberger, wie sich die Passacaglia im Laufe der Musik- und Orgelgeschichte entwickelt hat.

Der in diesem Jahr gefeierten Jubilar Max Reger wird auch in den Fokus des Konzertes gestellt“, berichtet Kreiskantor Mike Nych, der gemeinsam mit der Kirchengemeinde die Orgelkonzerte organisiert. Der Eintritt zu beiden Orgelmusiken ist frei, Spenden sind am Ausgang erbeten.