Schaffe mir Recht, o Gott gegen Unrecht

Das Thema sexuelle Gewalt begleitet die Kirchen seit Jahren. Katholisch wie evangelisch. Während ich diese Worte schreibe, wird in Köln ein Gutachten über die Missbrauchsvergehen im Bistum veröffentlicht.

Schaffe mir Recht, o Gott und errette mich! Führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten! (Psalm 43)

Wie groß die Enttäuschung bei Betroffenen von Missbrauch in der Kirche ist, weiß ich. Dass sie ausgerechnet in der Kirche Unrecht erfahren haben. Dass es ausgerechnet hinter den Türen des Heiligen Raum für Unheilvolles gab. Dass ausgerechnet von dort, wo sie sich in ihrer Not hingewendet haben, oftmals keine Reaktion kam.

Führe meine Sache wider das unheilige Volk.

Gott ist angesprochen. Aber ich möchte auch sein Bodenpersonal nicht außen vor lassen. Die Pfarrer und Pfarrerinnen nicht und auch nicht die Gemeinden.

Wenn mir Menschen ihre Geschichten anvertrauen, kostet das oft viel Überwindung. Denn auch ich bin eine Frau der Kirche. Und doch ist oft eine Hoffnung dabei. Dass Unrecht wieder gut gemacht wird. Dass diese Geschichten auf Ohren treffen, die genau hinhören; die sensibel umgehen mit ihnen.

Es ist noch ein langer Weg, dieses Unrecht zu bearbeiten. Aber wir sollten die Menschen, die mit dieser Forderung an unsere Tür klopfen, nicht allein lassen. Ich wünsche mir eine Kirche, die sich in die Pflicht derer nehmen lässt, die dieses in Recht setzen brauchen, um Leben zu können. Und ich wünsche mir Kirchenvertreter*innen, die mutig voran gehen.

Gib mir Kraft, o Gott, für Menschen, die sich rechtlos wähnen, einzutreten. Ihre Stimme zu Gehör zu bringen, ist ein Beginn.