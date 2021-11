Schlägerei bei Veranstaltung in Apolda endet mit vier Verletzten

Apolda. Bei und auch nach der Veranstaltung gab es wiederholt Provokationen und Körperverletzungen.

Bei einer Musikveranstaltung am Weimarer Berg in Apolda kam es laut Polizei am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr wiederholt zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Nach dem es bereits auf dem Veranstaltungsgelände zu Provokationen und Herumstoßen kam, trennte das Sicherheitspersonal die Gäste und verwies sie teilweise vom Gelände.

Dabei und später vor dem Gelände ereigneten sich mehrere Körperverletzungen. Dadurch wurden insgesamt vier Personen im Alter von 19 bis 20 Jahren leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

