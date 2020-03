Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlamm und Schilf entfernt

Fische, Frösche und andere Bewohner des Nirmsdorfer Dorfteiches mussten am vergangenen Samstag kurzzeitig ihr Zuhause verlassen. Grund: In einer Reinigungsaktion wurde der Teich in Nirmsdorf von Schlamm und überschüssigem Schilf befreit.

Dazu trafen sich bereits am Tags zuvor 16 Helfer, um das Gewässer mit Feuerwehrpumpen zu entleeren. Dabei wurden sorgsam große Karpfen sowie kleine Fische und zahlreiche Frösche vorübergehend in ein großes Fass umgesiedelt. Zusätzlich konnte am Freitagabend schon das Schilf am Teichrand entfernt werden. Dank der Vorbereitung konnten Samstagmorgen 25 Helfer mit der eigentlichen Arbeit loslegen. Vier Anhänger mit Schlamm, die in Handarbeit mit Eimer und Schaufel vom Grund des Teiches geholt wurden, sind abtransportiert worden.

Die Verpflegung organisierten die Mitglieder des Traditionsvereins Nirmsdorf. Zum Frühstück verköstigten sie die Helfer mit belegten Brötchen und Kaffee. Zur Stärkung am Mittag gab es Bockwürste und Salate. Am Nachmittag verwöhnten die Nirmsdorfer Frauen mit Kaffee und Kuchen. Die Verpflegung wurde gesponsert von der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Erst gegen 17 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und der Abend ist mit einem gemütlichen Beisammensein am Nirmsdorfer Teich ausgeklungen. Besonderer Dank geht an die Agrargenossenschaft Pfiffelbach, die die Technik sowie 30.000 Liter Brunnenwasser zur Neubefüllung des Teiches zur Verfügung stellte. Außerdem stellte Percy Rusche entsprechende Technik bereit. Der größte Dank gilt dem Feuerwehrverein Willerstedt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Willerstedt/Nirmsdorf und den Helfern aus beiden Ortschaften. Als Initiator, Organisator und Koordinator der Teichreinigungsaktion gilt Sebastian Horst, der ebenfalls private Technik sowie 10.000 Liter Wasser aus seiner privaten Regenwasser-Zisterne zur Verfügung stellte, um Fischen und Fröschen ein Weiterleben im Dorfteich zu ermöglichen.