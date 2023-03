Schlemmen und Töpfern bei der Apoldaer Diakonie

Apolda. Zusammenkommen, sich austauschen, entspannen: Zu einem gemeinsamen Nachmittag hatte die Apoldaer Diakonie ihre Ehrenamtlichen eingeladen.

Als Dank für ihren ehrenamtlichen Einsatz in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Apolda hatte die Diakonie Apolda gGmbH ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen am 8. März – dem Internationalen Frauentag – zu einem gemütlichen Beisammensein in die Räumlichkeiten des Apoldaer Mehrgenerationenhauses eingeladen.

Die unter anderem im Frauenschutz, in der Seniorenarbeit und im Mehrgenerationenhaus selbst tätigen 22 ehrenamtlichen Frauen wurden nicht nur mit Kaffee und Kuchen bewirtet, sie konnten sich in entspannter Atmosphäre in Ruhe über ihre Arbeit austauschen.

Weitere Feier im Laufe des Jahres geplant

Unter der fachlichen Anleitung der Hobbytöpferin Hannelore Schreyl konnten sie außerdem eigene Werkstücke aus Ton herstellen und dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Mit dieser Aktion konnten wir nur einen kleinen Teil unserer Ehrenamtlichen erreichen. Neben vielen Frauen sind auch viele männliche Ehrenamtliche in unseren diakonischen Einrichtungen im Einsatz, denen wir zu größtem Dank verpflichtet sind. Für all diese Mitarbeiter ist im laufenden Jahr noch eine separate Ehrenamtsfeier geplant,“ informierte die Bereichsleiterin für Soziale Dienste in Apolda, Kathleen Keitel.